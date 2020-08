Il Messaggero sul mercato dei biancocelesti: "Silva, la Lazio non molla"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 27, uno spazio ai biancocelesti con il titolo seguente: "Silva, la Lazio non molla". Il ds Tare non vuole perdere lo spagnolo e lavoro per trovare una soluzione. Tra i due c'è stata una lunga telefonata. Se la situazione dovesse precipitare, il dirigente albanese ha già pronta l'alternativa: assalto a Rodrigo De Paul dell'Udinese.