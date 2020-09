Il Messaggero sul mercato della Lazio: "Muriqi è su misura"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 32, alla Lazio con il titolo seguente: "Muriqi è su misura". Il kosovaro è sbarcato nella Capitale ed è già un idolo dei tifosi: "Inzaghi crede in me, sono perfetto per lui. Voglio avere successo". Il club lo definisce 'Pirata', in Turchia lo chiamano 'Cannibale' perché ama la carne cruda: costa 20 milioni, oggi le visite mediche.