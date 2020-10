Il Messaggero sul mercato della Roma: "Blitz per Smalling"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 29, alla Roma con il titolo seguente: "Blitz per Smalling". Ore decisive per l'inglese, Fienga è volato a Manchester e ha alzato l'offerta a 12 milioni + 3 di bonus. Entro domani la risposta. In attacco Vlahovic insidia Mayoral, il serbo della Fiorentina offerto dall'agente Ramadani ai Friedkin: ma costa 25 milioni.