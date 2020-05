Il Messaggero sul Milan: "C'è il primo crack: Ibrahimovic va ko"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al Milan con questo titolo: "C'è il primo crack: Ibrahimovic va ko". Da ieri dopo due mesi è possibile il lavoro collettivo e arrivano - si legge all'interno a pagina 31 - i primi infortuni tra cui quello del rossonero che si è fermato per un guaio al polpaccio che non promette nulla di buono anche se sembra scongiurato l'interessamento del tendine d'Achille: lo stop non sarà breve.