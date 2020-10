Il Messaggero sul momento della Lazio: "Non resta che Milinkovic"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 28, alla Lazio con il titolo seguente: "Non resta che Milinkovic". Domani arriva Conte all'Olimpico, biancocelesti in emergenza, Inzaghi cerca il riscatto e si affida a Sergej, bestia nera dell'Inter. Atalanta da dimenticare in fretta, il serbo si scalda, ma i problemi non mancano: Correa e Radu - si legge - sono a rischio.