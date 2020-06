Il Messaggero sul mondo del pallone: "Il calcio riaccende le televisioni"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 22, uno spazio al mondo del pallone con il titolo seguente: "Il calcio riaccende le televisioni". I club - si legge - studiano il sistema per far tornare i tifosi negli stadi, ma intanto le tv si rimettono in moto per trasmettere la Serie A. Da Sky a Mediaset, fino alla Rai che ha la Coppa Italia in chiaro: tutte pronte e riproporre i "grandi classici". Si ferma Tiki Taka.