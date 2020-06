Il Messaggero sulla Champions League: "Lisbona, una regina di Coppa"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina utilizza al suo interno, a pagina 31, questo titolo: "Lisbona, una regina di Coppa". La UEFA - si legge - ufficializza città e date delle competizioni europee: in Portogallo la finale di Champions League, a Colonia quella di Europa League. Si giocherà con la formula delle final eight, da definire le sedi per gli ottavi di Roma e Inter. La Supercoppa trasloca a Budapest.