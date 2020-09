Il Messaggero sulla Lazio: "Inzaghi avvisato: stavolta non ha alibi"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 26, alla Lazio con il titolo seguente: "Inzaghi avvisato: stavolta non ha alibi". Il presidente - si legge - apre la nuova stagione, ripensando agli errori commessi nella vecchia: "Lo scudetto? Ci siamo accontentati. Io sto facendo il meglio, ma in campo non vado io". Intanto è stato proposto Ezequiel Garay, svincolato.