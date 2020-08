Il Messaggero sulla Lazio: "Lotito, promessa per volare in alto"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 26, alla Lazio con il titolo seguente: "Lotito, promessa per volare in alto". Il presidente cancella lo scetticismo di Inzaghi sul mercato: "Tranquillo che t'accontento". Poi - si legge - parla con Acerbi del rinnovo ed infine tratta il trasferimento di Fares in prima persona.