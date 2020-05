Il Messaggero sulla ripresa del calcio: "La Bundesliga non sarà più sola"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al calcio al suo interno, a pagina 30, con il titolo seguente: "La Bundesliga non sarà più sola". In Europa - si legge - si torna a giocare, dopo la Germania oggi tocca alla Danimarca e domani alla Polonia. In Inghilterra invece ci si allena con "contatto", mentre in Spagna la Liga è pronta per l'11 giugno.