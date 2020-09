Il Messaggero sulla Roma: "Fonseca balla contro il debuttante"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 33, alla Roma con il titolo seguente: "Fonseca balla contro il debuttante". Paulo tecnico esperto e in bilico, Pirlo è il nuovo che avanza: con la Juventus - si legge - sfida a rischio per l'allenatore portoghese. Allegri rimane sullo sfondo un'opzione possibile per i giallorossi.