Il Messaggero sulla Roma: "Fonseca presenta il conto"

"Fonseca presenta il conto". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno alla Roma. Paulo, dopo la polemica con gli arbitri, rilancia sul calendario in conferenza stampa: "Non capisco perché giochiamo giovedì". A 72 ore dalla sfida all'Atalanta, all'Olimpico arriva il Torino in cerca di punti.