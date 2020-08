Il Messaggero sulla Roma: "Pau Lopez problema numero 1"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 26, uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Pau Lopez problema numero 1". Il portiere spagnolo come Olsen è rimasto vittima della 'maledizione Alisson'. Troppi - si legge - gli errori decisivi nel finale di stagione, ma trovare un sostituto non sarà facile per i giallorossi.