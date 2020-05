Il Messaggero sulla Serie A: "Giocatori, è rivolta: 'Paghiamo solo noi'"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Giocatori, è rivolta: 'Paghiamo solo noi'". L'Aic prende posizione: "Uno stipendio per tre mesi di lavoro una stortura". Gama rivendica l'importanza del calcio femminile: "Noi come gli uomini". Duro comunicato - si legge a pagina 26 - dell'Assocalciatori contro le decisioni della FIGC: "Le linee guida per le licenze sono inaccettabili".