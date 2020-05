Il Messaggero sulla Serie A: "Per gli ultrà il campionato è già finito, comunque vada"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Per gli ultrà il campionato è già finito, comunque vada". Striscioni dei tifosi romanisti contro il ritorno in campo: "Il concetto è chiaro: per voi conta meno la salute del denaro! Finché l'emergenza non è finita... Nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!". Ma le curve - si legge - sono destinate a restare vuote a lungo.