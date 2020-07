Il Messaggero sulla situazione in casa Roma: "Rilancio Dzeko"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Roma con il titolo seguente: "Rilancio Dzeko". Il bomber - si legge a pagina 33 - non segna da cinque gare, ma contro Verona e Inter deve rompere il digiuno per blindare l'Europa League. Il bosniaco vuole zittire le critiche e le voci di mercato che lo vogliono in partenza per alleggerire il monte ingaggi giallorosso.