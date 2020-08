Il Messaggero sulle italiane nelle coppe: "Alla conquista dell'Europa"

"Alla conquista dell'Europa". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola stamane dedica all'interno, a pagina 21, alle italiane impegnate nelle coppe. Il via ad agosto, si comincia il 5 e si finisce il 23: l'Atalanta sogna, la Juventus rischia, Roma e Inter le più in forma. L'Italia - si legge - vuole fare la voce grossa in Champions League, il successo manca dal 2010: gare secche e incognita per tutti. Lo spettacolo assicurato.