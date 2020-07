Il Messaggero sulle vicende di casa Roma: "Fonseca fa il duro"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Roma con il titolo seguente: "Fonseca fa il duro". Il tecnico - si legge all'interno a pagina 27 - ha deciso di non fare sconti con la squadra: chi sbaglia viene ripreso come accaduto con Zaniolo (ma il caso è chiuso). Andato via Petrachi, adesso comanda lui.