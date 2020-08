Il Secolo XIX, Augello: "Obiettivi? Conferma sulla fascia e laurea in scienze sociali"

"Conferma sulla fascia e laurea in scienze sociali". Questi gli obiettivi prefissati da Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, parole che Il Secolo XIX riporta quest'oggi all'interno, a pagina 42. L'antidivo in vacanza - si legge - con gli amici di sempre: "Non mi cambiano 17 gare in Serie A. Devo dimostrare ancora tutto. Dite che posso andare all'Europeo? Mi viene da ridere a pensarci".