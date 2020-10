Il Secolo XIX: "Azzurrini, altro allarme rosso. Il calcio cerca una via di fuga"

vedi letture

"Azzurrini, altro allarme rosso. Il calcio cerca una via di fuga". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'Under 21 all'interno, a pagina 42. Gabbia e Plizzari - si legge - positivi all'arrivo in Islanda: la gara dell'Italia Under 21 rinviata. La Serie A torna a studiare delle liste allungate ed anche la possibilità di nuovi format.