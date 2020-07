Il Secolo XIX: "Dopo lo stop altra storia. Samp in volo, il Grifo fatica".

vedi letture

"Dopo lo stop altra storia. Samp in volo, il Grifo fatica". Questo il titolo che Il Secolo XIX utilizza all'interno, a pagina 34, in vista del derby della Lanterna. I blucerchiati - si legge - sono scatenati con media da Europa, i rossoblù lottano in fondo alla classifica. Problemi di abbondanza per Ranieri con gli attaccanti che sono tutti pronti e tutti in forma. Nicola sarà senza Sturaro, Cassata, Behrami e Sanabria.