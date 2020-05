Il Secolo XIX, Estiarte, l'assistente di Guardiola: "Pep in Italia? Si vedrà"

vedi letture

"Pep in Italia? Si vedrà". Queste le parole di Estiarte, l'ex fenomeno alla corte di Guardiola, che Il Secolo XIX riporta al suo interno, a pagina 34, questa mattina. Da numero uno in vasca ad assistente del tecnico: "Dosi enormi di amicizia e stima. Lui ama l'Italia, quando ha iniziato voleva allenare nei quattro grandi campionati, perché non potrebbe succedere? Sicuramente non starà in panchina fino a 70 anni come Ferguson".