Il Secolo XIX: "Falque e Destro, attenti a quei due: voglia di rivincita per la ripartenza"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio al Genoa con questo titolo: "Falque e Destro, attenti a quei due: voglia di rivincita per la ripartenza". Non segnano entrambi da 12 mesi, ma Nicola - si legge - nonostante questo, li coinvolge: esperienza in più per il finale di stagione che prevederà tante partite ravvicinate.