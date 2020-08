Il Secolo XIX, Genoa: "Llorente, Giovinco o Younes. Faggiano arriva, Italiano in pole"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 43, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Llorente, Giovinco, Younes: caccia a un big. Faggiano in arrivo, Italiano resta in pole". Si seguono diversi giovani, dallo svedese Gigovic al camerunese dell'Inter Agoumé. Striscione - si legge - da parte dei tifosi rossoblù per la conferma di Nicola, attuale tecnico del Grifone.