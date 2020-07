Il Secolo XIX, Genoa: "Pandev al bacio: gol senza età per la salvezza"

"Pandev al bacio: gol senza età per la salvezza". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 34, al Genoa. Goran a quasi 37 anni continua a essere determinante. Carisma, dribbling ed efficacia: non segnava così dal 2009. Ha rinnovato, niente pensione e punta quota 100 reti in Serie A: "Ci spero, sto bene e do tutto. Ma conta non retrocedere".