Il Secolo XIX: "Il rilancio di Preziosi: è fatta per Italiano"

vedi letture

"Il rilancio di Preziosi: è fatta per Italiano". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al Genoa all'interno, a pagina 34. Il patron sulle trattative intorno al club: "Se sono pubbliche non sono serie". E pensa - si legge - già al mercato: dopo il direttore sportivo Faggiano è in arrivo l'allenatore dello Spezia.