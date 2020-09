Il Secolo XIX: "Keita alla Sampdoria, Candreva vicino"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ai blucerchiati con il titolo seguente: "Keita alla Samp, Candreva vicino". Affare fatto tra il giocatore ex Inter e - si legge a pagina 35 - i liguri: decisivo Ranieri, prestito e riscatto a 12 milioni di euro. Offerta per Candreva, cifre da limare definitivamente per raggiungere l'ok.