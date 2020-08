Il Secolo XIX: "La Champions ancora del Bayern: il PSG fallisce la sua prima finale"

"La Champions ancora del Bayern: il PSG fallisce la sua prima finale". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina. Sesta sinfonia - si legge all'interno a pagina 31 - per i bavaresi a cui basta un gol di Coman per battere Neymar e compagni. Il PSG alla prima finale non riesce a far propria la coppa. Decisiva la punta scartata dalla Juve e cresciuta coi parigini.