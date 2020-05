Il Secolo XIX, le Curve d'Europa: "Fermatevi, non è più calcio"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, uno spazio alle Curve d'Europa che compatte ribadiscono: "Fermatevi, non è più calcio". Tra i firmatari del documento - si legge - anche i tifosi del Genoa e della Sampdoria. Gli ultras vorrebbero che il calcio non ripartisse fino a quando gli spalti non potranno tornare ad essere popolati di tifosi perché senza di loro il calcio perde di significato.