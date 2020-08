Il Secolo XIX, parla Prandelli sul possibile nuovo mister del Genoa: "Italiano è ok"

vedi letture

"Italiano è ok". Queste le parole di Cesare Prandelli, ex allenatore del Genoa, che Il Secolo XIX riporta all'interno, a pagina 50, dell'edizione odierna. La benedizione dell'ex tecnico del Grifone che allenò colui che può diventare il mister rossoblù: "Da giocatore era curioso e faceva un sacco di domande. Si è sempre interessato e non si limitava a eseguire. Non a caso è diventato un allenatore".