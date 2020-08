Il Secolo XIX: "Positivi Mihajlovic e 4 giocatori: cresce l'ansia per la Serie A"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza all'interno, a pagina 30, questo titolo: "Positivi Mihajlovic e 4 giocatori: cresce l'ansia per la Serie A". Colpiti la Fiorentina (Pulgar e Ghidotti) e il Benevento (altri due casi). In Francia - si legge - sono ben 10 le squadre che sono state coinvolte. Ammalato anche Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus ora in forza al Barcellona.