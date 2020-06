Il Secolo XIX, Preziosi: "Soumaoro? Se lui avrà piacere proveremo a tenerlo"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 37, al Genoa con le parole del presidente, Enrico Preziosi: "Soumaoro? Giocatore importante. Se lui avrà piacere proveremo a tenerlo". In prestito dal Lille, il ragazzo si è imposto subito in rossoblù, ma il Napoli - si legge - pensa a lui come possibile sostituto di Koulibaly.