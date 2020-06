Il Secolo XIX: Ranieri come DiFra, 3 sconfitte e troppi gol subiti: difesa nel mirino"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Ranieri come DiFra, tre sconfitte in fila e troppi gol subiti: la difesa nel mirino". L'attuale tecnico blucerchiato non aveva mai perso 3 gare consecutive con la Sampdoria. E l'attacco incide poco: con il Lecce, Quagliarella ancora fuori.