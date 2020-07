Il Secolo XIX, Ranieri: "Spero sia la svolta, ora testa alla SPAL"

"Spero sia la svolta, ora testa alla SPAL". Questo il titolo delle parole di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, che Il Secolo XIX riporta all'interno, a pagina 34. In questa stagione - si legge - a ogni vittoria è seguita una scivolata: "Una rondine non fa primavera". Ma Quagliarella è quasi pronto ed a disposizione per scendere in campo, ma tanto non prende il voto.