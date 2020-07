Il Secolo XIX, Samp: "Bonazzoli in rovesciata manda in tilt l'Udinese: 1-3"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio nella parte laterale della prima pagina alla Sampdoria con il titolo seguente: "A segno il tridente. Bonazzoli in rovesciata manda in tilt l'Udinese: 1-3". Vantaggio friulano con Lasagna. Pari del capitano blucerchiato poi Federico in acrobazia e Manolo con un sinistro preciso. Salto in alto - si legge all'interno a pagina 32 - per quanto riguarda la lotta salvezza.