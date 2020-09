Il Secolo XIX, Sampdoria: "Cerca riscatto con il Benevento per cambiare l'aria"

vedi letture

"Cerca riscatto con il Benevento per cambiare l'aria". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 42, alla Sampdoria. Precedenti bollenti contro i sanniti di Inzaghi, mai affrontati in carriera da Ranieri. Il tecnico - si legge - vuole voltare pagina dopo la sconfitta contro la Juventus e detta quelle che saranno le linee guida per impensierire gli avversari: "Serve aggressività".