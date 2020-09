Il Secolo XIX, Sampdoria: "Gabbiadini ancora fermo. Scatta l'allarme per la Juve"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 44, uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Gabbiadini ancora fermo. Scatta l'allarme per la Juve". Manolo ha saltato tutte le amichevoli: in pole c'è la coppia formata da Quagliarella e Bonazzoli. Ramirez resta: no ai milioni dell'Arabia. E con La Gumina - si legge nell'articolo - l'attacco è completo.