Il Secolo XIX, Sampdoria: "Prime giornate in salita. Ranieri pensa a un 5-3-2"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Sampdoria, a pagina 35, con il titolo seguente: "Prime giornate in salita. Ranieri pensa a un 5-3-2". Trasferte difficili a Milano e Roma, poi il Bologna in casa e le sfide salvezza con Lecce e SPAL. Ferrero: "Felice di giocare". In difesa serve l'esperienza di Yoshida, Tonelli e Colley. Ramirez in ballottaggio.