Il Secolo XIX, Sampdoria: "Ranieri può metterla sul fisico: è pieno di giganti"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 33, alla Sampdoria con il titolo seguente: "Ranieri può metterla sul fisico. Il suo Doria è pieno di giganti". Inizia la settimana che porta al debutto in casa Juventus: attesa per i colpi di mercato in entrata e in uscita. Con 9 giocatori di 190 centimetri i blucerchiati sono il secondo gruppo più alto della Serie A.