Il Secolo XIX: "Sospetto positivo nello staff del Bologna. Ripresa, c'è una nuova tegola"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica un titolo alla Serie A al suo interno, a pagina 35: "Sospetto positivo nello staff del Bologna. Sulla ripartenza c'è una nuova tegola". La squadra - si legge - ha sospeso le sedute collettive in attesa di ulteriori esami. Preoccupazioni per Mihajlovic, ma il caso non riguarderebbe il tecnico.