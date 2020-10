Il Secolo XIX, Spezia: "Impresa in dieci: il 2-0 all'Udinese è il primo squillo in A"

"Impresa in dieci: il 2-0 all'Udinese è il primo squillo in A". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica allo Spezia nella parte centrale della prima pagina. Liguri da sogno - si legge a pagina 40 - che vincono in inferiorità numerica: primo storico successo in A delle Aquile: Galabinov implacabile, ora capocannoniere, fa doppietta. Sofferenza dopo l'espulsione di Terzi, il portiere di riserva, Rafael, blinda la porta.