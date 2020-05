Il Secolo XIX su Sampdoria-Genoa: "Il derby che non c'è"

"Il derby che non c'è". Questo il titolo che Il Secolo XIX utilizza al suo interno, a pagina 42, su Sampdoria-Genoa. Domenica, secondo il calendario pre-Covid 19, era prevista la sfida tra blucerchiati e rossoblù. In caso di ripresa, match a luglio come nel '58. Ma ci sarebbe anche il rischio - si legge - di non disputare la gara a Genova per evitare assembramenti: Firenze alternativa possibile.