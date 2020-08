Il Secolo XIX sul campionato del Genoa: "Missione compiuta"

"Missione compiuta". Questo il titolo sul Genoa a cui Il Secolo XIX dedica ampio spazio in prima pagina questa mattina. Verona battuto 3-0, le reti di Sanabria e Romero valgono la salvezza. Il Lecce, sconfitto in casa dal Parma, è la terza retrocessa in Serie B. Artigliata - si legge a pagina 32 - la permanenza nella massima serie: dopo la grande paura il Grifone festeggia la stagione numero 14 di fila in Serie A.