Il Secolo XIX sul Genoa: "Carica Nicola, parola d'ordine: 'Carpe diem'"

"Carica Nicola, parola d'ordine: 'Carpe diem'". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 34, al Genoa. A Marassi - si legge - alle 21:45 l'esordio post-Covid contro la bestia nera Parma per la squadra dell'ex tecnico del Crotone: "Da oggi prendere tutto il possibile, resettare e ripartire". Davanti Favilli è favorito per giocare in tandem con Pandev.