Il Secolo XIX sul Genoa: "L'autocritica dei veterani: niente alibi"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 44, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "L'autocritica dei veterani: niente alibi". Perin severo con il gruppo e se stesso: "Basta errori, io per primo". Criscito, Schone e Pandev - si legge - non hanno guidato la squadra che si è trovata in debito sia a livello fisico che mentale.