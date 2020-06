Il Secolo XIX sul Genoa: "Pinamonti cerca riscatto a suon di gol"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 37, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Pinamonti cerca riscatto a suon di gol". Il centravanti che brillò in Under 20 deve ancora confermare il suo potenziale, ma nessuno nutre dubbi sulle sue qualità. Mancini si sbilanciò in maniera importante: "E' il futuro dell'Italia".