Il Secolo XIX sul mercato del Genoa: "In arrivo Karsdorp"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al Genoa nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "In arrivo Karsdorp". I rossoblù - si legge a pagina 34 - insistono per Pjaca, Pinamonti ritorna all'Inter. Accordo raggiunto per l'olandese, si tratta per il croato in prestito dalla Juventus. Oggi altro vertice con i nerazzurri: la punta U21 rientra, in ballo anche Gravillon e Males.