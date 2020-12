Il Secolo XIX sul mercato della Samp: "Attaccanti in affanno: Llorente o Cutrone a gennaio"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Attaccanti sottotono: Llorente o Cutrone a gennaio". Ferrero non è per niente soddisfatto del rendimento di Quagliarella, Gabbiadini e La Gumina aspettando il rientro di Keita. Il presidente sta seguendo personalmente la pista che conduce a Llorente, ma è vivo anche l'interesse per Cutrone che la Fiorentina non sembra voler riscattare e sul quale ci sono anche Parma e Bologna.