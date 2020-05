Il Secolo XIX: "Sul tavolo della Lega calendario e diritti tv: precedenza ai recuperi"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 35, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Sul tavolo della Lega calendario e diritti tv: precedenza ai recuperi". Oggi il Consiglio per preparare il vertice con Federcalcio e Ministero. L'ipotesi è di riportare tutte alla pari: subito Inter-Sampdoria. Gastaldello non ci sta: "In campo al pomeriggio a luglio è rischioso".