Il Secolo XIX sulla ripresa del calcio: "Schema di gioco"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio al calcio con il titolo seguente: "Schema di gioco". Sabato la Bundesliga al via, la Spagna indica il 12 giugno, mentre - si legge - regna l'ottimismo in Premier League. In Italia oggi il via libera del comitato tecnico scientifico al protocollo sugli allenamenti collettivi.